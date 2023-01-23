『【新品未使用】Dragon NFX2 ドラゴン ゴーグル ダニーデービス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 06分に出品され03月31日 10時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】ドラゴン

【カラー】ホワイト



商品説明

自身が新品購入しましたが、使用する機会がありませんでしたので泣く泣く出品します。

ダニーデービスモデル。

レンズ横のつまみを上にあげるだけで簡単にレンズ交換が可能。天候の変わりやすい山でのレンズ交換が簡単です。交換レンズ付属しております(画像4枚目)。

付属品は画像5枚目が全てです。



トラブル防止のため、神経質な方はご遠慮願います。新品ですが個人管理品であることをご理解の上、ご検討をよろしくお願い致します。



すり替え防止のため、返品は出来ませんのでご理解下さい。

※他サイトでも販売しておりますので急遽販売を停止する事があります。ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドラゴン