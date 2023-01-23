『ササカズ様専用⭐︎美品 ピレネックス ベルフォール ダウンジャケット メンズL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 04時 06分に出品され04月07日 04時 06分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ピレネックス

BELFORT

ベージュ

Lサイズ



1シーズンで3回ほど着用です。

ぱっと見で、汚れなどはなく、キレイな状態です。

見落としがあればすみません。



専用クリーニングに出してあります。

よろしくお願いします。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ササカズ様専用⭐︎美品 ピレネックス ベルフォール ダウンジャケット メンズL