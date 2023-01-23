『リザードン 石版 ダニエル アーシャム daniel ポケモンカード ポケカ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 57分に出品され04月26日 22時 57分に終了予定です。即決価格は268,800円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【即日発送】



daniel arsham×Pokemon クリスタル 石版リザードン ピンク ポケモン ダニエルアーシャム



■商品名■

クリスタル石版リザードン ピンク（pink）



■説明■

ダニエル・アーシャム公式サイトから販売された全世界500個限定、初期リザードン1edモデルを元に作られたピンクの石化したリザードンになります。



なお、正規品の石板には商品情報が入ったicチップ（改ざん不可能なブロックチェーン）が埋め込まれており、正規品であることを確かめる為一度開封し専用アプリにて確認しております。※写真5枚目





■状態■

新品未使用

※撮影・情報確認の為一度開封済み。



■サイズ■

長さ：30.48x21.9x2.54

重量：2.4kg



■その他■

外箱にエディション番号と信用性を証明するホログラフィックラベルが含まれています。(偽造防止のシリアルナンバーで内蔵されているicチップと同じ番号)

白い手袋、付属品等は全て付いております。



■注意事項■

外箱に細かいスレがある場合が御座います。

高額商品の為、梱包・発送には十分注意致しますが、万が一発送中の破損や初期不良等につきましては、運送会社・メーカーに直接お問い合わせ願います。



#ポケモンカード

#リザードン

#ポケカ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>彫刻・オブジェ 商品の状態: 新品、未使用