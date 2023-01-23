『The North FaceHimalayan Parka ヒマラヤン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 08分に出品され04月23日 15時 08分に終了予定です。即決価格は40,888円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020AW Supreme® × The North Face® S Logo Summit Series Himalayan Parka Lime Large Sサイズ



メルカリにて購入致しました。

前オーナーさんが1シーズン着用されて自分が購入してからクリーニングに出して今シーズン1回着用しました。

少し使用感ありますがまだまだ綺麗だと思います。

マジックテープのとこに少し毛玉と白いSロゴのとこに若干の汚れ有ります。

大きめの作りとなっておりますので普段M,Lサイズを着てる方でも着用できそうです。日本人であれば大柄の方以外の大半の方はSサイズで間に合うように思います。



同じモデルの色違いを購入したため出品します。



サイズ：Sサイズ

肩幅 52cm

身幅 56cm

着丈 75cm

袖丈 66cm

素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



カラー：ライムグリーン



すり替え防止のため返品はお断りさせていただきます。



【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか？」は基本無しでお願い致します。※お値引について、常識の範囲内でお願い致します。大幅値引は行なっておりません。



またコメントなどでやり取りしている最中であっても基本的には先に購入された方を優先します。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

FaceHimalayan

Parka

ヒマラヤン