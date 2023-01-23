『【VINTAGE】80s WOOLRICH GOOSE DOWN JKT レア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 15時 09分に出品され03月17日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AROUND 1980s～

WOOLRICH

GOOSE DOWN JACKET



GOOD CONDITION



オールドタグ



内ポケット



肩幅／52cm

身幅／60cm

袖丈／67cm

着丈／84cm

※素人平置き採寸



発色の良いナイスカラーでまだまだフカフカのGOOD CONDITIONです。

また評価ともに上がっているビンテージアウトドアアイテムなのでこの機会にいかがでしょうか？

またタグが内ポケットにつく珍しいモデルと思います。

コンディションも良く、ヴィンテージ好きの方にお勧めできる逸品となります。



ヴィンテージ商品となりますので、ご理解のある方のみご検討お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【VINTAGE】80s

WOOLRICH

GOOSE

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