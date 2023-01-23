『【Stone Island】Garment dyed jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 16時 09分に出品され03月26日 16時 09分に終了予定です。即決価格は36,873円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 brand: Stone Island

GARMENT DYED CRINKLE REPS R-NY WITH PRIMALOFT®-TC



price: 132,000



昨シーズン正規取扱店舗にて購入。

昨年かなりの頻度で着用しているためタグに少々汚れが見えますがそれ以外目立ったキズや汚れ等ありません。お気に入りの1着でしたが福岡の冬はダウンを着るほど寒くなく着用機会が少ないため出品します。



防風性、軽い防雨性を備えており中綿はプリマロフトとなっているためとても軽く、暖かいです。さらにガーメントダイが施されているため経年変化を見ることができます。洗濯もできるためガンガン着られるアウターとなっています。

だんだん寒さが増してくる日々ですので冬アウターとしてご検討ください。



当然ですがシリアルナンバー、QRコードタグ付きです。公式サイトで入力すると真贋確認が可能です。こちらのタグがない偽物も多く出回っている様ですのでご注意ください。



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商品の特徴

ウルトラハンマード仕上げの薄手のナイロンレップス製フード付きジャケット。100%リサイクル素材。防風性と適度な防雨性を与えるために内側は樹脂加工してあります。樹脂をコーティングした生地に対して不均等に染料液を浸透させることで、表面は動きのあるマーブル模様に仕上がっています。染色の配合にPFCフリーの特殊な物質を加え、ウェアに撥水加工を施しています。ボリュームと保温性を損なうことなくガーメントダイの高温に耐えるようにSTONE ISLANDが技術開発に加わった、PrimaLoft®-TCの層を中綿に使用しています。PrimaLoft®-TCは、断熱繊維を独自に組み合わたもので、リサイクル素材を70%用いています。また、染色の配合にPFCフリーの特殊な物質を加えることで、撥水性のあるウェアに仕上げています。



※発送料はこちら負担です。

※中古品ですので神経質な方や古着等苦手な方の購入はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Stone

Island】Garment

dyed

jacket