『キャロウェイゴルフ callaway 2wayダウンジャケット ベスト 中綿入り【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 20時 26分に出品され05月01日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯size : レディースM



肩幅 40

身幅 49

着丈 64

袖丈 60





◯色 :ネイビー、白ホワイト、赤レッド





◯ブランド: callaway







◯ 状態

使用感もほとんどなく、汚れやダメージ等ない美品です。





◯発送について



追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。



お支払い後、1〜2日以内に発送致します。





◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。





大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase. 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャロウェイゴルフ