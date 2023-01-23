『コロンビア ベンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 08分に出品され03月21日 00時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コロンビア ダウン

新品未使用 タグ付き 値下げ不可



定価4万5千円。



熱を逃さないOMNIHEAT。

風も通さないので、かなり暖かいです。



およそ

肩幅 43センチ

身幅 50センチ

着丈 72センチ



カラー ネイビー

フード着脱式



正規店での購入です。

素人採寸ですので、参考程度にお考えください。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コロンビア ベンチコート