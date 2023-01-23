『★Vungdao様専用★ 除湿機 空気清浄機 除湿 ペルチェ式【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 27分に出品され03月12日 03時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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-------✧商品説明✧-------



【ペルチェ式 &1000ML/日の除湿量】

ペルチェ技術を採用されて、ペルチェ素子によって湿気を含んだ空気を冷却し、結露させて水滴になって、タンクに溜まる仕組みになっています。一日最大約1000mlの湿気を吸収でき（室温30℃、80％RHのテストにより）、湿気によるカビ・結露・ダニ・異臭などの悩みが一気に解消され、ジメっとした梅雨を快適に過ごせます



【自動霜取り&満水自動停止】

室温が低いによる霜が発生することがない！本除湿機は2L容量の水タンクがあります。また、水が溢れないようにほぼ満水になったら自動的に運転を停止し、ランプ点灯でお知らせします。就寝中や外出時でも心配することなく、すごく便利な除湿機です



【タッチパネル操作】

視認性の高いデジタル表示・操作パネルを採用して直観的に確認・操作することが簡単です。モード切替やタイマー設定などの操作が楽々に、誰でも簡単に使うことができる除湿器です



【スマート湿度機能&タイマー&スリープ機能】

自動運転モードもあり、このモードでは、温湿度センサーによって除湿機が自動的にオンはオフされます。環境温度が22C以上で湿度が50%以上の場合、自動的に起動および停止します。温度が20以下で湿度が60%以上の場合、自動的に除湿が開始されます。湿度が60%未満の場合は、除湿は停止します。強力除湿機はタイマー機能も搭載して、LED数字エリアには、02-04-06-08-10-12Hのサイクルが表示されます。2秒間長押しすると、タイマーが解除されます。さらに、スリープ機能ボタンを押すと、雰囲気ライトがオフになり、除湿機の運転音も減らすになり，睡眠を邪魔しません。運転時の騒音や振動が抑えられた静音設計



【七色ライト付き】

おしゃれ7色LEDライト付き、好きな色に選択することもできます



・新品・未使用品

・即購入大歓迎・無言購入OK

・24時間内発送

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218005000/1138 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 商品の状態: 新品、未使用