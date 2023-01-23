『【最終値下げ価格】イザベルマラン Filipoカシミヤ ウール コート ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 47分に出品され05月07日 15時 47分に終了予定です。即決価格は23,358円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・



11/23：55000円→49800円→45800円最終値下げ価格になります。値下げ不可はお控えください。よろしくお願いいたします。







⚠️水曜日、木曜日、金曜日 の発送はお休みです⚠️



※火曜日にお支払い済みの方に限り水曜日に発送します。

※詳しくはプロフィールをご確認お願いいたします。







Isabel Marant イザベルマラン

Filipo カシミヤ ウールオーバーサイズコート



サイズ：36

カラー：ピンク

ポケット: 前面ポケットあり

ボタン: 2つのボタン付き

襟: ラペル襟



■状態■



数年前にパリの直営店で購入。

頻繁に着用しておりませんので毛羽立ち、毛玉は無く美品です。目立つ汚れや傷もありません。

画像を大きくしてよくご確認のうえご検討ください。



デラックスタイプのクリーニングに出して保管してます。

出品後はクリーニングタグを取りますのでご了承ください。



※画像は光やモニターによって実物と多少色の違いが出るため予めご了承ください。



※中古品、自宅クローゼット保管をご理解いただける方にご購入の検討をお願いいたします。ジャッジが細かい方や新品同様に求めている方はお控えください。



■梱包ついて■



コンパクトにたたみます。たたみジワや折ジワが必ずできますのでご了承ください。



他のショップの梱包材（紙袋や段ボール）をリサイクルして使う場合がありますので予めご了承ください。



■素材■



コート：84% VIRGIN WOOL、15% CASHMERE、

1% POLYAMIDE LINING

袖裏地：100% VISCOSE



■実寸サイズ■ 平置き採寸



着丈：約96cm

身幅：約62cm

肩幅：約50cm ※ドロップショルダーです

袖丈：約53cm

袖幅：約14cm

裾幅：約53cm



※肩幅はドロップショルダーですが、肩下のラインを肩幅として測ってます



※素人による採寸の為、誤差はお許しください。













カラー···ピンク

汚れ・破れ・臭いなど···なし



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好きな方にもおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イザベルマラン

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