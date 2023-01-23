『【極美品】ナンガ ホワイトレーベル ダウンカーディガン ムーンロイド別注【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 28分に出品され03月08日 08時 28分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA WHITE LABEL DOWN CARDIGAN 2021

カラー：MIDNIGHT ミッドナイト（ネイビー）

サイズ：S

定価：38,500円（税込）

原産国：made in Japan

付属品：なし

着用回数：数回程度



平置きサイズ(素人採寸)

着丈：61㎝

肩幅：43㎝

身幅：49㎝

袖丈：62㎝



大人気のナンガホワイトレーベルの最強ダウンです！

ナンガ市場過去最高ランクのUDD（超撥水）加工を施した940FP（ハンガリー産シルバーグース）なので、ダウンはパンパンかつ水に濡れてもペシャンコにならない優れもので、とにかく暖かいです。

表地は、防水透湿素材「オーロラテックス」の中でも最新の「オーロラテックスライト ストレッチ」が採用されており、絶対に雨を通しません。

裏地には、10デニールのDWR（耐久性撥水）加工を施したリサイクルナイロンが採用されており、内側からの汚れも付きにくくなっております。

他のアウトドアメーカーを見てもここまでこだわっているものはないと思います。







ナンガホワイトレーベル

NANGA WHITE LABEL

940フィルパワー

MOONLOID

オーロラダウン

インナーダウン

紺色

ダークブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ナンガ

ホワイトレーベル

ダウンカーディガン ムーンロイド別注