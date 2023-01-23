『THE NORTH FACE マウンテンジャケット パーカー ブラック XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 10時 55分に出品され03月06日 10時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(詳細プロフに記載しております)



【商品説明】



THE NORTH FACE

ザノースフェイス

マウンテンジャケット

パーカー XL



GORE－TEX（R）C－KNITバッカーを採用した、3層構造の防水シェルジャケット。非常に細かく薄いマイクロトリコットの裏地は、しなやかな着心地が特徴で、透湿性能も従来の同モデルと比較して15％以上向上しています。70デニールナイロンで耐久性の高い素材を表生地に使用。雨天や晴天にかかわらず幅広いシーンで着用しやすく、夏～秋のアルプス登山などの長期縦走にはもちろん、残雪期のアイゼンを使用するシーンにも活用できるオールシーズン対応モデルです。



品番:NP11710



●カラー:ブラック



●平置きサイズ:

着丈約76cm

身幅約63cm



●素材:写真参照下さい



【注意事項】



●保管上または梱包によるシワはご容赦下さい。



●事前に検品を行なっておりますが素人検品の為見落としがある場合がございます。



●光の加減で若干色味が実物と違っている場合がございます。



●あくまでも中古商品となりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいます様お願い申し上げます。



⭐️購入前に必ずプロフのご確認をお願い致します。



Y0906

#ATQ296 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテンジャケット

パーカー

ブラック

XL