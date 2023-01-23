『【新品】ニールバレット ライダース Pコート ネイビー Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 00時 59分に出品され03月13日 00時 59分に終了予定です。即決価格は109,760円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニールバレットのPコート新品未使用品です。



以前セレクトショップで購入しました。

定価は40万円台ぐらいでした。



色 ネイビー

サイズ 50

肩幅 48cm

身幅 55cm

着丈 72cm

袖丈 63cm



ダブルのPコートがベースですが、片側部分がZIP使用になっておりライダースとコートの良いとこ取りのようなハイブリッドなデザインです。



大きめの水牛ボタンと厚みのあるメルトン素材はバランスが非常に良いです。



よく見るとエルボーパッチがレザーなっていたりと細部まで拘って作り込んでいます。



折り畳んで発送します。

即購入大歓迎です！



カラー...ブルー

柄・デザイン...無地

素材...ウール

フード...フードなし

季節感...秋, 冬



カラー...ブルー

素材...ウール

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ニールバレット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ニールバレット

ライダース

Pコート

ネイビー

Lサイズ