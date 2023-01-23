『ORCIVAL ダッフル コート 生成り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 08分に出品され03月08日 03時 08分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ORCIVAL-オーシバル】

メンズ

PILE CUT HERRINGBONE

ダッフル コート

カラー···生成りが一番合う言い方のお色と思います 白やオフホワイトというよりも

自分のスマホで見る限り画像よりも生成りです

新品 未使用 試着のみ タグ付き



イタリアのブランドLeTinte（リティンテ）のウール素材使用したコート。

ヘビーウェイトであたたかくへリンボーンの凹凸が表情豊かなデザイン

程よくボリュームがあり保湿性にも優れています。フロントは3つのトグルボタンで重たい印象になりません。

ベーシックなシルエットでトレンドに左右されずトラッドな装いにもぴったりのアイテムです。



LeTinte（リティンテ）のウール素材使用。

ポケットにはエンブレムが配されています

裏地の無い仕様です。

温かみのあるウール素材



素材毛80％ ナイロン20％

別布：綿100％

付属：牛革

生産国:中国製

サイズ

A.肩 幅B.身 幅C.着 丈D.袖 丈サイズ3

49ｃｍ58ｃｍ102ｃｍ57ｃｍ

●サイズは平置きでの採寸表示

サイズに若干の誤差が生じる場合があります



※こちらの商品は、ソフトな風合いを重視した処理をほどこしております。その為、比較的毛羽立ちがでやすいという特徴がありますが、商品の特徴としてご理解ください。毛羽立ちが出る場合は、ブラッシングまたは、粘着クリーナー等で取り除いて下さい。ピリング（毛玉）が出来た場合は引っ張って取ろうとせず、ブラッシングするか、小さなハサミで一つ一つ取り除いて下さい



ホワイトのダッフルコートが欲しくてセレクトショップで、試着購入しましたが、改めて自宅で試着すると大きく感じ使用していません。



注意事項については、プロフを一読ください

コメントがありましても即購入優先



お問い合わせ後、値下げをしたら、引き続き検討します。などは、ご遠慮ください

希望価格を入力は、ご遠慮下さい。対応致しません



コート アウター ブルゾン 白 クリスマス 初詣



値下げ済 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オーシバル カラー: グレイ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ORCIVAL

ダッフル

コート 生成り