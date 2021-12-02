『Galaxy A22 5G SC-56B docomo SIMフリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 14分に出品され03月22日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Galaxy A22 5G SC-56B docomo SIMフリー



背面にくもりのようなものがあります。目立つように撮影しておりますが

実物はそこまで目立ちません。



【SIMロック解除について】解除済(SIMフリー)

【対応SIM種類】nano-SIM

【付属品】本体のみ

【発売日】2021/12/2

【OS】-

【ディスプレイサイズ】5.8インチ

【アウトカメラ画素数】1300万

【インカメラ画素数】500万

【RAM】4GB

【ストレージ】64GB

【バッテリー容量】4000mAh

【重量】168g

【差込口】USB Type-C

【テザリング】○

【おサイフケータイ】○

【防水】○

シリーズ...Galaxy

機種名...Galaxy A22 5G

カラー...ブラック

容量...その他

SIMタイプ...その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり