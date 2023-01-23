『新品 ナンガ オーロラダウンジャケット Lサイズ NANGA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 06時 22分に出品され04月01日 06時 22分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で昨年購入しましたが少し大きめに感じましたので出品します。

当方、170センチ70キロです



カラー コヨーテ

サイズ: L

タグ付き



定価:45,100



NANGAのフラッグシップモデルである"AURORA DOWN JACKET"。

保温力もありつつ、防水防風性もある機能ジャケット。

シンプルなデザインはコーディネートを選ばず街でもアウトドアでも着られるのが人気の秘密です。



NANGA独自開発ファブリック防水透湿素材オーロラテックス。

機能は耐水圧20000mmで、雨などの侵入を防ぎます。



ダウン内部からの湿気を外に逃がしてくれるので、軽い運動などをしても蒸れることが少なく、ドライで快適な着心地を維持します。

防水性の向上、マットな止水ジップはデザインとしてもシャープなデザイン。

ポケットの内側には起毛素材、袖口はヌバックタイプのベルクロを取り付け、冷気の侵入を遮断。



特徴的な両サイドの大きなポケットは、グローブやアクセサリーなどの収納にも便利です。

シンプルなデザインながらも高機能かつ使える仕様なので、タウンでカジュアルに着用していただけるモデルになっています。



表生地：オーロラテックス

裏生地：40dnナイロンタフタ

ダウン：DX：スペイン産ダックダウン 90-10% (760FP)

羽毛量：150g

総重量：約650g



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 ナンガ



オーロラダウンジャケット



Lサイズ



NANGA