『【新品未使用】 バーバリー BURBBERY ウールコート チェスター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 18時 09分に出品され03月27日 18時 09分に終了予定です。即決価格は49,500円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルカリで買いましたが、サイズが合わず

譲ります。試着のみで、タグもついてます。

国内正規品で買ったみたいです。





23-24AWのコレクションになります

モデル名：TERRINGTON シングル

サイズ：46

（肩幅：44cm 身幅：54cm 総丈：110cm 袖丈：63cm ）誤差あり





カラー···ブラック



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#チェスター

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#バーバリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】

バーバリー

BURBBERY

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