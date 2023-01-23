『現行タグ 未使用 バーバリーロンドン ナイロン トレンチコート 23SS XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 19分に出品され03月25日 07時 19分に終了予定です。即決価格は21,482円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】



バーバリーロンドン



【表記サイズ】



42 XL



【おおよその実寸サイズ】



身幅···49cm

袖丈···74cm(首元より袖口)

着丈···95cm



【アイテム説明】



バーバリーの23SSのナイロントレンチコートになります。

しっかりしたナイロンで高級感のあるコートとなっています。

首元までしっかり閉まるので防風でしっかり守ってくれます。

フードは取り外しも可能になっています。



【状態】

未使用タグ付きになります。

特に問題なく綺麗な状態になります。





★中古品であることをご了承の上ご購入宜しくお願い致します。



★梱包は紙袋や宅配袋などでできるだけコンパクトになりますのでご了承ください。

発送方法でご相談あればできるだけ対応しますので購入前にコメントお願い致します。



★大手のリサイクルショップ、古物市場等で購入した商品になります。



★ご質問等ありましたらコメントお願いいたします。

★仕事の都合で返信が遅くなることがありますが必ず返信いたします。



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#大きいサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 現行タグ 未使用 バーバリーロンドン ナイロン トレンチコート 23SS



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