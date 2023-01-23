『【M】マーモット Marmot GORE-TEX ダウンジャケット ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 48分に出品され03月10日 03時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Marmot-parbat infinium parka

マーモット パルバットインフィニアムパーカー TOUQJL23-BK



とても暖かく冬でも中はTシャツでも充分です。

外見に特に目立った汚れや汚れはござきませんが、外から見えない衿元部分にやや傷がございます。

神経質な方はご遠慮下さい。



オールブラックでマットな質感の為どんなシーンにも合わせられます。

最近はfragment designとのコラボで再評価されているマーモットを格安での出品ですのでこの機会に！



-公式サイトより引用-

1990年代に人気を博した“Parbat Parka”を、最新の機能素材“GORE-TEX INFINIUM”を使用してリメイクした一着です。“GORE-TEX INFINIUM”の防風性に加え、ダウンルームのキルティングステッチを無くしたシームレス仕様にし冷気をシャットアウトした構造にアップデート。過去の名品がより快適なアイテムとして生まれ変わりました。平均重量：859g



ネペンテス/エンジニアードガーメンツ/engineered garments/Under cover/アンダーカバー/マウンテンリサーチ/mountain research/A.P.C/Digawel/デガウェル/アクネ/acne/Ron Herman/ロンハーマン/グッドイナフ/Good enough/Fragment/ノースフェイス/North face/ダブルタップス/SASSAFRAS/ササフラス/シュプリーム/supreme/ダブル タップス 1ldk/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【M】マーモット

Marmot

GORE-TEX

ダウンジャケット



ブラック