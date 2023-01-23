『Columbia Y2K テック スポーツ ブルゾン 中綿ジャケット ブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 13分に出品され03月17日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 強気な価格交渉、大幅な値下げ交渉受け付けています

ほしいと思ったらすぐ値段交渉してください 早い者勝ちです



↓ ↓ ↓

#古着のM2T

↑ ↑ ↑



↓商品説明↓

Y2Kど真ん中なコロンビアの中綿ジャケットです

オレンジにグレートホワイトのド派手な切り替えが最高ですね

刺繍ロゴなのも良いポイントです

こういう思い切った配色に派手な切り替えのコロンビアを街中で着ているひとを見かけるようになりました

今後おもしろコロンビアはトレンドになっていくように思います

シルエットも丈が短め身幅が広めのトレンドど真ん中なシルエットです



裾を絞れるドローコードもあるので丈の調整も出来ます



ゆるだぼで落ち感のあるオーバーサイズな着こなしにもちょうどいいと思います



現行品では無い仕様が古着の魅力だと思います

この機会に是非







肩幅 51cm



身幅 58cm



着丈 66cm



袖丈 52cm





海外企画





カラー





オレンジ





着丈は前見頃

袖丈は脇下から測ってます

採寸には誤差があります





状態



左袖と裾回りに色移りがあります

全体に使用感とダメージがあります





古着は一度使用されたものなので完璧な状態ではありません





ダメージなどは写真に記載していますが見落としてるダメージや汚れがある場合がありますので、気になる点があれば質問して頂けると助かります





検品はしていますが使用によってわかる経年劣化、加水分解、ないしはそれに伴う破損等の可能性もあるかとおもいますので、それらの点をふまえ検討のほどよろしくお願いします







写真の色味は見るディスプレイによって変わります



↓ ↓ ↓

#古着のM2T

↑ ↑ ↑



「機能性を日常に」をコンセプトに集めた服を出品しています

発掘系Archiveな古着を再発見していただけたら嬉しいです



ヴィンテージからレギュラーのアウトドアウェアやミリタリーが多めです



アークテリクス

パタゴニア

ノースフェイス

LLビーン

コロンビア

NIKE ACG

マーモット

ヘリーハンセン

ミリタリー



などなど

ゴアテックスパーカーも多めに出品してます… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Columbia

Y2K

テック

スポーツ

ブルゾン

中綿ジャケット

ブルゾン