『wildthings モンスターパーカー ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 36分に出品され03月04日 15時 36分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】wildthings モンスターパーカー





【カラー】black、ブラック、黒





【サイズ】着丈：約94cm 身幅：約72cm





目立つ汚れ等なく状態良好です。









米軍特殊部隊で採用されている「PCU LEVEL 7」のモンスターパーカーを元型にシルエット・サイズ感・を変更。外気の侵入を遮断するため、背面はお尻が隠れるくらいやや長めの着丈に設定されています。フードは襟に収納可能なので、気分によって襟周りをアレンジして楽しめます。ゆったりとしたサイズ感なので、インナーにニットやパーカーなど肉厚なものでもしっかりと着こんでいただけます。オリジナル同様に、中綿はプリマロフトを採用し、軽量で、水にも強く、抜群の保温性を誇るアウターです。



-PRIMALOFT/プリマロフト-

PRIMALOFT INSULATIONの極細繊維は,耐水性を備え、繊維が密集した空気層を形成し、体からの熱を閉じ込めて冷気を遮断するので、軽量さに対して優れた保温効果の持続が可能。PRIMALOFTは保温性，軽量性、撥水性、柔軟性、通気性、収納性に優れた機能性ある画期的な超微細マイクロファイバー素材です。-別注ポイント-・サイズ感・シルエットの修正・本来ネックウォーマーをするために広く取られた襟周りをスリムに。・裏地をリアルツリーカモに変更・表裏2WAYで使えるダブルフェイス(リバーシブル)で着用可能。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



カラー···ブラック



身幅···72cm

着丈···94cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wildthings

モンスターパーカー

ブラック