『※keefeeyy様※【ブルックスブラザーズ】PIACENZA ポロコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 36分に出品され03月28日 23時 36分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブルックスブラザーズ

PIACENZA(ピアチェンツァ)

ポロコート ピーコート



サイズ 36S（日本のMサイズ相当）



ウール80%

アンゴラ18%

カシゴラ2%



古着ですがまだまだご着用頂けます。

ベーシックでオンオフどちらもOK。

長めの丈で大人っぽく着こなせます。



カラー···ネイビー



素材···ウール



フード···フードなし



肩幅···43cm

身幅···51cm

袖丈···59cm

着丈···89cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ※keefeeyy様※【ブルックスブラザーズ】PIACENZA

ポロコート