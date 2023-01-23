『メゾンフランシスクルジャン バカラルージュ540 エキストレドゥパルファム 香水【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 18時 09分に出品され03月28日 18時 09分に終了予定です。即決価格は14,122円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※正規品の証明にもなる日本語表記のシールも貼られています。



メゾンを代表するオードパルファムのオーラと輝きを強めた、エキストレ ドゥ パルファム



ウッディ アンバリー フローラルのオーラと輝きを強めたバカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム。

メゾンを代表する香りをさらなる高みへと昇華させたエキストレ ドゥ パルファムは、ジャスミンやウッディムスキーが、五感に響く錬金術の如く香り立ちます。調香師の長年にわたる経験から来る匠の技だからこそ成しえたフレグランスです。



●定価 :42,900円

●状態：

※満量35mlのボトルです。満量近くあるかと思います。残量は画像にてご確認ください。空調の効いた冷暗所に保管してあります。中古品にご理解のある方でお願いします。

●その他、注意事項：

他にもレアな商品を相場より安く多数出品していますのでその他の出品物もぜひご覧ください。【＋フォロー】も宜しくお願いいたします。



種類···パルファム



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー



特徴···フェロモン香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: メゾンフランシスクルジャン