『PYTHAGORA（ピタゴラ）製ウィスキー、酒類ラック（バーシェルフ）値下不可【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 01時 14分に出品され05月01日 01時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>棚・ラック・シェルフ>>>木製ラック・ウッドラック
|商品の状態:
|新品、未使用
【R+様 制作依頼用の確認画像です】
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落札価格15000円
442 入札履歴
終了
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