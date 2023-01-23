『herlipto Odette Wool-Blend Coat【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 10分に出品され03月18日 07時 10分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herlipto

Odette Wool-Blend Coat



■カラー：snow pink



■サイズ：S

[ 着丈：67.5 / 肩幅：47 / バスト：118 / 裾まわり：140 / 袖丈：51.5 / ベルトの長さ：197 / ベルト幅：5 ](cm)



■付属品：リボンベルト



■素材

表地：毛 60% / ポリエステル 40%

裏地：ポリエステル 100%



公式オンラインで購入しました。

1回だけ着用しました。

日の当たらないクローゼット内で、ハンガーにかけて保管していました。発送の際は、herliptoのコートハンガー1つ

お付けします。



即購入可能です。よろしくお願いいたします。







#herlipto #ハーリップトゥ

#エルメ #ハウスオブエルメ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ herlipto



Odette

Wool-Blend

Coat