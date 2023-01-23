『新品未使用 マッキントッシュ コート MACKINTOSH LONDON【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 03時 14分に出品され03月22日 03時 14分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈···ロング



カラー···ブルー



柄・デザイン···無地



丈約100cm

身長159cmで膝が隠れるくらいです



新品未使用ですがサイズが

合わないため出品しました。

頂き物のため値段部分が切れています。



色は3枚目の明るい青です。

1.2.3枚目の色ではありませんので

ご注意ください。



付属のマッキントッシュのスーツカバーに

入れて配送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 マッキントッシュ コート MACKINTOSH

LONDON