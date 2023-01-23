『日本未発売 ノースフェイス ヒマラヤンダウン ダークオーク L ブラウン 茶【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 51分に出品され03月26日 09時 51分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※1点のみ



新品未使用タグ付



日本未発売



ノースフェイス ヒマラヤンダウンジャケット



カラー dark oak ダークオーク



サイズ L (USサイズ)



L/着丈75cm：身幅65cm：肩幅53cm：袖丈70cm

※素人寸法のため、多少の誤差はお許しください。



THE NORTH FACEの海外限定、、1994年リリースの初期型ヒマラヤンを踏襲しHIMALAYAN DOWN PARKA。

550FILLのダウンがパンパンに詰まった抜群の保温性、ざっくりとしたシルエットも海外企画ならではです。

特徴的な切り返しや顔が覆われる程の大きいフード、大容量のハンドウォーマーポケット、フロントの前立て付きのダブルジップなど機能的なディテールをオリジナルから落とし込んでいます。



また2022awのシーズナルカラーのため、今後新品では手に入れにくいかと思われます。



舐達麻、「ALLDAY」のMVでBADSAIKUSH が着用しています。



GREEN ASSASSIN DOLLAR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 日本未発売 ノースフェイス ヒマラヤンダウン ダークオーク L

ブラウン 茶