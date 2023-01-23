『J.LINDEBERG ジェイリンドバーグ ダウンベスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 19時 52分に出品され04月18日 19時 52分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジェイリンドバーグの

ダウンベストです。



美品です！



光沢があり、

高級感のあるダウンジャケットで、

防風性、熱を逃さないダウンです。



左胸のプレートロゴがお洒落です。



ダウン90%

フェザー10%

サイズ ユニセックス XS



肩幅35

身幅42.5

着丈59



是非ご検討ください♪

質問等ありましたらお気軽にお待ちしてます！











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