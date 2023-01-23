『コムデギャルソンオムプリュス 2009AW ドッキング ダッフルコート XS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 46分に出品され03月26日 08時 46分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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↓他にもコムデギャルソンを多数出品しております。

#RINNCOMMEdesGARCONS





2009A/W COMME des GARCONS HOMME PLUSのステンカラー/ダッフル ドッキングコートです。

日本製で非常に凝った作りになっております。

コムデギャルソンオムプリュスのコート。ステンカラーコートにダッフルコートをドッキングさせたデザインが特徴です。目の詰まったソフトなメルトン生地を使用しており、防寒性は良好。滑りの良い裏地を当てておりますので袖通しも良く仕上がっております。洗練されたデザインと綺麗なシルエットで様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。







■カラー ブラック×チャコール





■素材 表地 ウール90％・ナイロン10％ /裏地 キュプラ





■サイズ表記 XS



実寸 肩幅 約41ｃｍ（肩～肩）

身幅 約48ｃｍ（脇～脇)

着丈 約89.5ｃｍ（襟下～後裾)

袖丈 約63ｃｍ（肩～袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)





■商品状態

袖口や裾、トグルが擦れる部分に多少の使用感・裏地ベント部分に生地の開き・裏地左裾付近にリペア箇所が御座いますが（※画像8・9参照。表には出ませんので、通常の使用には問題ありません。）、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れは見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。





◆注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソンオムプリュス

2009AW

ドッキング

ダッフルコート

XS