『コムデギャルソンオムプリュス 2009AW ドッキング ダッフルコート XS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 46分に出品され03月26日 08時 46分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|XS(SS)
|ブランド:
|コムデギャルソンオムプリュス
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落札価格13250円
494 入札履歴
終了
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