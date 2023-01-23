『スローブイエナ ポリエステルタッサー中綿モンスターパーカーブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 11時 24分に出品され03月22日 11時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スローブイエナ

ポリエステルタッサー中綿モンスターパーカーブルゾン

サイズ 38

ブラック



昨年購入しました。

オンラインで購入した為サイズを間違えました。

昨年2回くらい着用しましたが、周りからも大きいと言われるので出品します。

今季も同じ形のモンスターパーカーが発売しているようなので買い直します、、、。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ スローブイエナ ポリエステルタッサー中綿モンスターパーカーブルゾン