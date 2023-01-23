『RODEO CROWNSとadidasコラボブルゾン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 15分に出品され04月27日 05時 15分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RODEO CROWNSとadidasコラボブルゾンです。



数年前にメルカリで購入後、使用機会なくしまってありました。

目立つ汚れはありませんが、気になる方は購入をお控えください。



※購入時期によっては配送が遅れる可能性がございます。お急ぎの方はご相談お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ RODEO

CROWNSとadidasコラボブルゾン