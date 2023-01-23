『70/80s USA製 古着gem sportswear フード ボアジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 22分に出品され03月18日 02時 22分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは

70/80s USA製 古着gem sportswear ジェムスポーツウェア アメカジ キルティング裏地 ジップアップフーディーコード ボアジャケット

です。





色★黒

実寸サイズ★

身幅：57cm

着丈：80cm

袖丈55:cm(脇下から袖口)











usedで、キルティングステッチとび、毛羽立ち、画像のような変色部分がございます。







即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70/80s

USA製

古着gem

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