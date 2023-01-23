『nonnative ノンネイティブ Pコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 19時 12分に出品され03月15日 19時 12分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノンネイティブのＰコートです。色はネイビー。サイズ表記はtwo。着回しやすいデザインです。



●状態：

着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



＃価格がつけられないもの」 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノンネイティブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nonnative

ノンネイティブ

Pコート