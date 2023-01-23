『ダルタンボナパルトダウンsize46シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 04時 17分に出品され05月06日 04時 17分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回しかきていない為とても綺麗で未使用に近い状態です。

断捨離のため出品です。

定価10万以上したかと思います。



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダルタンボナパルト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダルタンボナパルトダウンsize46シルバー