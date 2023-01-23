『【未使用】ブルーレーベル ウール メルトン コート ベージュ 38 チェック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 06時 47分に出品され04月01日 06時 47分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ブルーレーベル クレストブリッジ

ウール メルトン コート チェック



ガーリーでスカートルックにぴったりのウールコートです。

ウエスト切り替えが高い位置にあり、足長効果でスタイルアップも◎

バックスタイルにはトレンチライクなボックスタックがあしらわれており、ブルーレーベルらしさがプラスされたデザインです。



定価69,300円



【ブランド】

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ブルーレーベル クレストブリッジ



【カラー】茶 ベージュ



【サイズ】38

着丈91身幅48 肩幅37 袖丈62



※ 平置きにて寸法。

実寸サイズには注意を払っておりますが、素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。



【コンディション】未使用品





他にも人気ブランドのレディース服を多く取り揃えております。



#blawomen



まとめてご購入でお値引きもさせて頂きますので上記よりご覧下さい。



2O11TO02 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】ブルーレーベル

ウール

メルトン

コート

ベージュ

38

チェック