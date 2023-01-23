『BURBERRY チェスターコート 黒 ウール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 13分に出品され04月19日 12時 13分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このバーバリーのチェスターコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、ビジネスシーンからカジュアルな外出まで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。裏地のチェック柄がアクセントとなり、内側にもこだわりが感じられます。



【機能的なポケット】

サイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。スマートフォンや財布など、必要なアイテムを手軽に収納できます。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- ブランド: BURBERRY

- 裏地: チェック柄

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

チェスターコート

黒

ウール