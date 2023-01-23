『専用リアルマッコイズ メルトンウールコート 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 48分に出品され04月16日 10時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE REAL McCOYS (リアルマッコイズ)

DOUBLE BREASTED WOOコート



肉厚のメルトンウールコート

袖口とポケット入口にレザーが使用。



カラー ブラック

肩幅 46

身幅55

着丈73



目立つダメージはありませんが、レザーのスレ、薄汚れはありますのであくまで古着であることをご理解ください。



ヴィンテージ、ビンテージ



検索用

#freewheelers

#フリーホイーラーズ

#warehouse

#ウエアハウス

#リアルマッコイズ

#バズリクソンズ

#フェローズ

#クッシュマン

#フルカウント

#ドゥニーム

#ヴィンテージ

#ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用リアルマッコイズ

メルトンウールコート

40