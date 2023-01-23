『Hisense ハイビジョンLED 液晶テレビ 32A50 2019年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 55分に出品され03月07日 13時 55分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hisense ハイセンス ハイビジョンLED液晶テレビ 32型 TV 32A50 2019年製



2019年12月購入し2年程使用、自宅にて大切に保管しておりましたが、引越しに伴い出品いたします。

動作確認と簡単な清掃を行っています。

小傷はありますがテレビの縁に付いている透明の保護フィルムは剥がしていませんので剥がすと綺麗な状態の美品です。（画像6枚目）

比較的綺麗な状態で、まだまだお使い頂ける商品です。

詳しい仕様は画像9〜11枚目ご参照下さい。



【付属品】

本体、電源ケーブル、リモコン、B-CASカード（セット済）、取扱説明書、壁掛け用金具

※アンテナケーブル（1本）お付けします！

画像のものが全てとなります。

リモコンの蓋を失くしてしまいましたので、ご了承下さる方にお願い致します。（画像8枚目）電池は入れたままにします。



※元箱はございませんので台座は外して自家製ダンボールでの発送となります。

ご了承の上でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: ハイセンス