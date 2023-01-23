『COACH OLD COACH オールドコーチ 本革ビジネスバッグ USA製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 13時 01分に出品され03月16日 13時 01分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 コーチに使われるレザーのルーツは”野球グローブ”にあります。使い込むほど柔らかくなり、時速140キロのボールを受け取るミットと同じくらいの強度を誇る、丈夫で美しい光沢のあるレザー。それが1958年にコーチのバッグに使われ、グラブタンレザーは誕生しました。なめらかさと豊かな風合いは色あせず、今もなお人気のアイテムとなっているのです。





ビジネスシーンはもちろん、カジュアルにもハマるのがオールドコーチの魅力の一つ。





シンプルなシルエットとデザインが魅力のオールドコーチは、上品でカジュアルスタイルにも合う、まさにオールマイティな優秀アイテム。レトロさを感じるところもヴィンテージならではです。美しいターンロックの留め具や、アンティークブラスの金具、上質なグラブタンレザーなど、コーチのアイコン的要素がギュッと詰まったデザインです！



中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。



仕事にプライベートに！かなりオシャレだと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

OLD

COACH

オールドコーチ

本革ビジネスバッグ

USA製