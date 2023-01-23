『JILL by JILL STUART マルチウェイショートダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 11時 46分に出品され03月23日 11時 46分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今期新作のダウンです。

2,3度着用しましたが、

似合わなかったので出品します。

お安くゲットしたい方、ぜひご検討ください



定価28,600円



お色：WEB限定のピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JILL

by

JILL

STUART

マルチウェイショートダウン