『SHIPS any別注❤️TAIONコラボ ノーカラーキルティング ダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 13分に出品され03月31日 09時 13分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ❤️色々出品中です❤️

ご覧いただきまして、ありがとうございます^_^

【SHIPS any別注】TAION: パイピング ノーカラー キルティング コート

です。

暖かな ダウンコートですで、お色はブラックになります。

ダウン95フェザー5のお品で、軽くてとても暖かいです



商品説明

◆軽くて暖かい《ＴＡＩＯＮ》のキルティングコート◆

ＳＨＩＰＳ ａｎｙでしか手に入らないカラー別注アイテム！



ＴＡＩＯＮで人気のキルティングコートをＳＨＩＰＳ ａｎｙでカラー別注。

ブラックは裏地をスミクロに、ベージュはパイピングのカラーをアイボリーに変更しました。

細部までこだわりの詰まった特別なアイテムです。

サイドにはボタンで開け閉め可能なスリットが入っているので、

スタイリングに合わせて調整していただけます。

ご自宅で手洗い可能なので、デイリーにお使いいただけるのも嬉しいポイント！

長すぎない丈感なので、パンツはもちろん、ロングスカートとの合わせもおすすめ！

ノーカラーのデザインのため、ハイネックやタートルネックのトップスとも相性抜群です。



【ＴＡＩＯＮ】（タイオン）

２０１６年、日本より誕生したインナーダウンに特化したブランド。

ブランド名の由来は、体温。クオリティーに対して圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとし、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開しています。２０１８年にはアメリカにて学校の制服、スポーツメーカーからの別注などを行い、２０１９年はヨーロッパ、アジアでの販売もスタート。グローバルな展開を行っています。



個人的には、美品の商品に思いますが、個人保管品のご理解をよろしくお願いいたします。



♪検査ワード♪

#ガリャルダガランテ#スピック＆スパン#スローブイエナ#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#フレイアイディー#ビームス#セオリー#アーバンリサーチ#イエナ#ジーナシス#アナイ#アースミュージック#スナイデル#無印良品#ラグナムーン#ピュアルセシン#ルカ#フレームワーク#ニーム#アダムエロペ#ロペ#トゥモローランド#ノーリーズ#カリテ#レイビームス#マウジー#ニコアンド#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#シップス#MOUSSY#INDIVI#theory#KBF#TODAYFUL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SHIPS

any別注❤️TAIONコラボ ノーカラーキルティング ダウンコート