『アトムズ硬式グローブ オレンジ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 04時 56分に出品され03月31日 04時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

アトムズは、グラブメーカーの中でも特に高い評価を受けているブランドです。プロ選手や高校生に人気です。



【快適な使用感】

長時間のプレイでも快適に使用できます。



- ブランド: アトムズ

- 色: オレンジ

- タイプ: 硬式グローブ



中古品という事を理解した上でご購入下さい。



多少の値下げは対応いたします

ご覧いただきありがとうございます。



種類···グローブ



詳細···内野手用



サイズ···大人用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アトムズ