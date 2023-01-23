『ナノユニバース(nanouniverse) 西川ダウン(R)サージショートダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 17分に出品され03月24日 21時 17分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年2023年に購入し、3回ほど着用しました。

メインのアウターとしては使用していなかった為、素人目になりますが汚れ等はございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース(nanouniverse)

西川ダウン(R)サージショートダウン