『 NANGA×URxPENDLETON ナンガ×ペンドルトン オーロラダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 30分に出品され03月24日 18時 30分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★訳アリ 15AW 日本製 NANGA×URBAN RESEARCH x PENDLETON オーロラダウン ジャケット 紺/S相当★



日本を代表するアウトドア寝袋メーカー「NANGA(ナンガ)」と共同開発した、アーバンリサーチドアーズが誇るロングセラーダウンジャケット。



裏地にペンドルトンのウールブランケットをあしらった、15AWシーズンリリースの限定アイテムとなります。



モデル名：AURORA(オーロラ)



寝袋に使用される防水透湿性コーティング素材

AURORA-TEX(オーロラテックス)を表地に採用。



ダウンには、日本の技術を駆使した高品質なリサイクル羽毛

「Green Down(グリーンダウン)」を使用しています。



保温性の高いダウンを80％、

復元力の良いフェザーを20％と絶妙なバランスで配合。



ファスナーも止水ジップやスピンドルの処理など、細部にまで拘り抜かれた機能とデザインを実現させた究極のダウンジャケットです。



袖口のベルクロに少し劣化が見られますが、

実際の使用には全く問題の無いレベルです。



コンパクトなサイズ感ですので、男女兼用で着用して頂けます。



現在では入手困難な廃盤・完売モデルとなりますので、

ずっとお探しだった方は是非お見逃しなく。





（生産国）

MADE IN JAPAN



（素材）

表地：ナイロン100％

裏地：ウール100%

袖裏：ナイロン100％

中綿：ダウン 80% フェザー 20%



（サイズ表記）

36/Ｓ

※メンズＳサイズ

※レディースゆったりＭサイズ程度



（実寸）

身幅：51ｃｍ

袖丈：64ｃｍ

肩幅：45ｃｍ

着丈：65.5ｃｍ



（コンディション）

袖口のベルクロに剥がれなど、多少の着用感が見られる程度の美品





#ナンガ

#NANGA

#日本製

#オーロラダウン

#ダウンパーカ

#ダウンジャケット



#ムっちゃんフォロー割10パーセントoff 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 完売

NANGA×URxPENDLETON

ナンガ×ペンドルトン

オーロラダウン