『【美品・2021年製】DAIKIN ダイキン 空気清浄機 MCK70YKS-W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 55分に出品され04月27日 06時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN ダイキン 最上位モデル

加湿機能付き空気清浄機

MCK70YKS-W ホワイト

2022年製



使用感少なく、目立つ傷や汚れの無い美品です。





加湿タンク等の内部も使用感少なくとてもキレイな状態です。

2022年製の高年式ですので動作は良好で、まだまだ快適にご使用頂けると思います♪



ペット、喫煙者無し。

アルコール除菌シートによる簡易清掃済みです。



即購入大歓迎です！



写真のものが全てになります。

※セット商品の場合、バラ売りできません。



【購入先】

リサイクルショップ

※購入後、清掃して保管しております

※動作確認済です。

※詳細な動作確認は未確認となっております。



使用による細かな傷はあります。画像もご確認下さい。

中古品にご理解の上ご購入をご検討ください。



【発送】

匿名配送（らくらくメルカリ便）

※梱包の見た目より、商品が傷つかないように丁寧に梱包いたします！



発送は可能な限り迅速に行います！

よろしくお願い致します(◍︎•ᴗ•◍︎) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン