『即決早い者勝ちです【新品】ヒューゴボス ライトダウンジャケット 大谷翔平選手【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 11分に出品され03月30日 16時 11分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】HUGO BOSS ヒューゴボス 撥水 ライトダウンジャケット シグネチャーストライプ 大谷翔平選手愛用ブランド



完売品となりますので大変希少な商品です。



素材：

アッパー：100％ポリエステル

インナー：100％ポリミド



サイズ：

M-UKサイズ L-日本サイズ

胸囲94-102㎝/W81-89㎝/H94-102㎝



価格：67,500円



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 即決早い者勝ちです【新品】ヒューゴボス

ライトダウンジャケット

大谷翔平選手