『THE NORTH FACE バルトロライト カモフラージュ M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 45分に出品され03月20日 05時 45分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE バルトロライトジャケット



5年ほど前にユナイテッドアローズで購入しました。着用回数少なく大きな傷や汚れはありません。



【高機能素材】

WINDSTOPPERを使用しており、風を防ぎつつ通気性も確保。寒冷地での使用に最適です。



【サイズ】

M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロライト カモフラージュ

M