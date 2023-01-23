『新品未使用！ コーチ ティー ローズ ミックス バッグ チャーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 16時 38分に出品され03月16日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ

ティー ローズ

ミックス バッグ チャーム

ボルドー、ブラウン、ブラックのミックス



数年前に阪急梅田店で購入しましたが、使用する機会に恵まれず暗所保管したままですので、お探しの方にお譲りします。

購入時は16,000円程でしたが、現在、値上がりしているようで、特にこのカラーは人気色で最後の1点でした。

お写真5枚目は現在の物で、色違いです。



サイズと仕様

ブランドの遊び心溢れるデザインはキーホルダーとしてもお使い頂けます。

グラブタン・レザー

長さ 12cm

キー リング、ヒンジタイプ



商品について

草原にインスパイアされたティーローズモチーフを、コーチのグラブタン・レザーで仕上げたチャーム。キーセット、ベルトループ、もしくはバッグに取り付けて、自分らしいコーディネートを楽しんで。



【グラブタン・レザーについて】

野球のグローブからインスパイアされて開発したコーチレザーの代表格。上級の牛皮にクロムなめしを施した革です。ビジネスシーンでも長くご愛用頂けるよう、耐久性に優れ、傷が目立ちにくい顔料染めで仕上げました。鮮やかなカラーの表現も、顔料染めの特徴です。経年変化による質感と光沢の味をお楽しみいただける革です。



参考定価：17,600円



※新品未使用とは言え素人の自宅保管です。細かな事を気にされる方はご遠慮お願いします。



AI判定

【商品特徴】

このCOACHのフラワーモチーフキーホルダーは、エレガントでありながら遊び心のあるデザインが魅力です。レザー素材で作られており、耐久性が高く、長くご使用いただけます。



【デザイン】

黒と紫の色合いが美しく、異なるサイズの花が組み合わさったユニークなデザインです。どんなバッグにも合わせやすく、アクセントとしても最適です。



【状態】

新品未使用のため、状態は非常に良好です。贈り物にも最適なアイテムです。



- ブランド: COACH

- 素材: レザー

- 色: 黒・紫

- デザイン: フラワーモチーフ

- 状態: 新品未使用

- サイズ: 約8cm（花の直径）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品未使用！

コーチ ティー

ローズ

ミックス

バッグ

チャーム