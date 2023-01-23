『FURLA フルラ ミニ メトロポリス セタ チェーン ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 01時 49分に出品され03月25日 01時 49分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フルラのショルダーバッグです。

公式オンラインで購入後未使用です。黒のボディ、ゴールドのパーツ、オレンジのスカーフ付き。

定価57000円＋税

商品説明書、保存袋あります。

自宅保管品ですのでその旨ご理解の程よろしくお願いいたします。



約W17×H13×D7.5cm/ストラップドロップの長さ約55cm/ショルダーの長さ 最大約127cm



素材···牛革(本革)



カラー···ブラック×オレンジ（スカーフ部）



種類···ミニショルダーバッグ



コーチ ヒロフ シータパランティカ

オルセット ケイトスペード ロエベ イアクッチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

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