『アルミコンテナ PUEBCO FOLDING CONTAINER【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 36分に出品され04月21日 18時 36分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PUEBCOの無骨な折りたたみコンテナです。



外での使用は一度のみですが、写真のように購入時の初期傷がありますのでご理解下さい。



定価25300円

ミリタリー感のある秀逸なデザインに仕上がっていて、コンパクトに折り畳むことが出来るため、使用しない時の保管にも最適です。

本体を組み立てると、約50Lの大容量アルミコンテナとして使用でき、最大3段まで積み重ねることができます。

また、プエブコらしく上部に入ったステンシルや随所に入れられたエンボスなども良いアクセントになっていて、置いておくだけで絵になるデザインです。

アウトドアやキャンプに持ち出すもよし、お部屋の整理や収納兼テーブル代わりとして、アイデア次第で様々な使い方の出来るアルミコンテナです。





SPEC / 仕様 ---

材質：アルミ、スチール

サイズ： H310 x W650 x D310mm、50L

[内寸] H290 x W615 x D260mm

[収納時] H60 x W670 x D315mm

備考：[重量]約5.3kg [容量]50L

細かな傷や小さな擦れ・凹み・歪み等がある場合がございます。また、製品の縁や角が鋭利になっている箇所がございます。

※組み立ての際はグローブを着用して下さい。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プエブコ

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